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Федерация бокса России вынесла предупреждение Анастасии Лучкиной, накурившей орангутана

Федерация бокса России вынесла предупреждение Лучкиной, накурившей обезьяну.

«В связи с нарушением кодекса этики Федерации бокса России, совершением деяний, предусмотренных пунктами 10, 18 приложения №1 к положению «О дисциплинарно-этической комиссии Федерации бокса России» применить к Лучкиной Анастасии Алексеевне спортивную санкцию в виде предупреждения», – сообщается в заявлении ФБР.

Инцидент произошел в парке «Тайган» в Крыму: боксерша Лучкина дала вейп животному, сняв случившееся на камеру.

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Бивол и Бетербиев хотят драться в России. Турки Аль эш-Шейх одобрил идею (Майк Коппинджер)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Федерации бокса России
ФБР
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