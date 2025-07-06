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Тони Фергюсон в августе проведет бой по боксу: «Я не на пенсии»

Тони Фергюсон заявил, что проведет бой по боксу.

«Я не на пенсии, выступлю по боксу 30 августа. Моя голова и тело готовы к поединку на отлично. Я в тонусе и становлюсь только лучше – могу больше подтягиваться, больше отжиматься», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.

После поражения от Майкла Кьезы в августе-2024 Фергюсон покинул UFC. Он ушел из лиги на серии из восьми поражений – худший показатель в истории.

Почему Тони Фергюсон закончился и мог ли он на пике справиться с Хабибом?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Red Corner MMA
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