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Кудряшов – о поражении Батыргазиева: «Весогонка истощает организм. Ну ибанально не хватает мощи и навыков для профессионального бокса»

Дмитрий Кудряшов объяснил причины поражения Альберта Батыргазиева.

«Диккенса нельзя назвать супертопом в своем весе. Мы слышали заявки на Джервонту Дэвиса от Альберта... Поэтому я бы связал проблемы с большой сгонкой веса, которая началась у Батыргазиева еще в любителях. Знаю по себе, насколько она истощает организм. Это раз, а второе – банально не хватает мощи для профессионального бокса, как и навыков», – сказал Дмитрий Кудряшов.

Напомним, 2 июля в Стамбуле в главном событии турнира «БЕТСИТИ. IBA.PRO 7» Альберт Батыргазиев проиграл нокаутом в четвертом раунде Джеймсу Диккенсу, утратив титул временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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