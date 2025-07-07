Александр Волкановски: «Евлоев заслужил титульный бой»

Александр Волкановски считает, что его следующим соперником должен стать Евлоев.

«Мовсар, думаю, именно тот человек, который заслуживает быть следующим претендентом. Я всегда считал, что он достоин титульного боя», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски .

Напомним, 26 июля Евлоев подерется с Аароном Пико в Абу-Даби. Волкановски – действующий чемпион полулегкого веса.

Махачев считает, что Порье победит Холлоуэя: «Дастин – очень хороший парень. Из моих соперников уважаю его и Волкановски»

Джек Делла Маддалена: «Мы видели, что с Махачевым сделал Волкановски. Он слишком мелкий, я его достану»