Джонс – в комментариях под картинкой с нокаутированнным Аспиналлом возле Белого дома: «Мне нравится это»

Джон Джонс намекнул на интерес к бою с Томом Аспиналлом в Белом доме.

«Мне нравится это», – написал в комментариях Джонс под картинкой, на которой он нокаутировал Аспиналла в поединке на территории Белого дома.

Напомним, Джон Джонс вернулся в пул бойцов UFC после новости о планах провести в следующем году турнир на территории Белого дома.

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