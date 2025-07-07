Джонс – в комментариях под картинкой с нокаутированнным Аспиналлом возле Белого дома: «Мне нравится это»
Джон Джонс намекнул на интерес к бою с Томом Аспиналлом в Белом доме.
«Мне нравится это», – написал в комментариях Джонс под картинкой, на которой он нокаутировал Аспиналла в поединке на территории Белого дома.
Напомним, Джон Джонс вернулся в пул бойцов UFC после новости о планах провести в следующем году турнир на территории Белого дома.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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