Лебедев – о трилогии Бивол – Бетербиев: «Если будет 12 раундов, то Дмитрий в любом случае победит, потому что Артур больше похож на нокаутера. Каждый его удар уменьшает жизнь»

Денис Лебедев считает, что у Бетербиева нет шансов победить Бивола по очкам.

«Присоединюсь к тем, кто хочет посмотреть и четвертый, и пятый бой Бивола с Бетербиевым . Во-первых, два стиля интересных. Артур прессингует, Бивол работает от обороны. Это мой любимый стиль – от обороны. Из защиты можно и контрактаковать, но в основном – от обороны. Дал-дал, ушел, короче. Ну и бой близкий, равный.

Бивол сделал работу над ошибками после первого поединка и уже во втором бою, конечно, отдали победу Диме. Я считаю, что у Артура, наверное, по очкам не получится выиграть у Бивола. Только попадание и досрочное окончание боя. В этом случае может он выиграть.

Если будет 12 раундов, то Бивол в любом случае победит, потому что Бетербиев больше похож на нокаутера. Каждый удар, каждое его попадание отбивает охоту вообще продолжать бой у некоторых людей. Каждый удар Артура уменьшает жизнь», – считает экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев .

Ожидается, что третий бой Бивола и Бетербиева состоится осенью.

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