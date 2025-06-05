Роберт Уиттакер: «Никто не хочет смотреть этот бой Волкановски – Родригес»

Роберт Уиттакер высказался о возможном реванше Волкановски и Родригеса.

«Никто не хочет смотреть этот бой. Первый бой был односторонним», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.

Поединок между чемпионом UFC в полулегком весе Волкановски и Яиром Родригесом может возглавить турнир UFC 320, который пройдет 13 сентября.

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