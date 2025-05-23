Уиттакер – о ситуации в тяжелом весе: «Кому-то еще не все равно? Лично я устал ждать»

Роберт Уиттакер высказался о ситуации в тяжелом весе.

Ранее временный чемпион UFC Том Аспиналл в очередной раз раскритиковал Джона Джонса за нежелание драться с ним.

«Кому-то еще не все равно? Лично мне все это надоело. Я устал ждать. Это как с видеоигрой Elder Scrolls 6 – в какой-то момент нужно успокоиться и начать играть во что-нибудь другое.

Все, с меня хватит. И, если честно, все эти люди, которые достают и подкалывают Джонса в интернете... Они еще хуже. Намного хуже. Так что я перестал об этом думать. Мне надоело», – сказал боец среднего веса UFC Роберт Уиттакер .

Смит – о Джонсе: «Это мастер эмоционального и психического изнурения людей. Его не волнует, чего хочет Аспиналл»

Аспиналл устал ждать Джонса: «Мне очень надоели разговоры об этом. С меня хватит. Либо будем драться, либо я переключаюсь на кого-то еще»