Иван Штырков: «Ян расправляется с ударниками уверенно. Макги очень удобен для него»

Иван Штырков высказался о возможном бое между Петром Яном и Маркусом Макги.

«Любой бой – рискованная вещь. Да, есть опасность, что Петр в случае поражения может упасть в рейтинге. Но и не хорошо ждать и простаивать, пока кто-то из топ-10 соизволит согласиться. Сейчас Петя должен зарабатывать, а не простаивать.

Правильно, что Ян принял этот бой. Тем более Макги очень удобен для Пети. Он ударник. С ударниками Ян расправляется уверенно. В этом компоненте Петра в его дивизионе никто не сможет удивить или перебить», – сказал боец ММА Иван Штырков .

Ранее появилась информация, что поединок между Петром Яном и Маркусом Макги может состояться на турнире UFC в Абу-Даби. Ивент пройдет 26 июля.

Новый соперник Яна – скейтбордист с четырьмя боями в UFC. А зачем с ним вообще драться?