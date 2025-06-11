Турки Аль эш-Шейх: «Больше не хочу видеть скучные бои. Будем поддерживать боксеров, которые выкладываются по полной»

Турки Аль эш-Шейх сообщил, что будет бороться с незрелищными боями.

«С этого момента я больше не хочу видеть скучные боксерские бои в стиле «Том и Джерри», где один боец бегает по рингу, а второй гонится за ним. Мы больше не будем организовывать подобные поединки.

Мы хотим поддерживать боксеров, которые выкладываются на ринге по полной – и с гордостью дерутся до конца!» – написал в социальных сетях председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх .

Ранее боксер Магомед Курбанов раскритиковал действия Аль эш-Шейха в индустрии бокса: «Деньги есть, влияние есть – а толку от этого нет».

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