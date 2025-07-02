Рой Джонс – о поединке против Емельяненко: «Я сделаю это, если будут деньги»
Рой Джонс назвал условие, при котором готов подраться с Федором Емельяненко.
– Вам было бы интересно подраться с Федором Емельяненко на ринге IBA.Pro? Он думал над тем, чтобы выступить в боксе.
– Пусть они мне принесут деньги, тогда мы сделаем это. Меня зовут Рой Джонс aka «Я русский». Так что мне все равно. Я сделаю это, если будут деньги. Я люблю бокс, о чем речь.
– Но вы готовы к этому бою?
– Я всегда готов. Когда ты видел, чтобы я был не готов? – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Ранее президент Bare Knuckle Дэвид Фельдман подтвердил проведение переговоров с Федором Емельяненко.
Джефф Монсон: «В одном из регионов хотят организовать мой бой с Роем Джонсом»
Рой Джонс назвал топ-5 боксеров: «Первым будет Мохаммед Али. После него – я и Майк Тайсон»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости