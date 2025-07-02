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Рой Джонс – о поединке против Емельяненко: «Я сделаю это, если будут деньги»

Рой Джонс назвал условие, при котором готов подраться с Федором Емельяненко.

– Вам было бы интересно подраться с Федором Емельяненко на ринге IBA.Pro? Он думал над тем, чтобы выступить в боксе.

– Пусть они мне принесут деньги, тогда мы сделаем это. Меня зовут Рой Джонс aka «Я русский». Так что мне все равно. Я сделаю это, если будут деньги. Я люблю бокс, о чем речь.

– Но вы готовы к этому бою?

– Я всегда готов. Когда ты видел, чтобы я был не готов? – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Ранее президент Bare Knuckle Дэвид Фельдман подтвердил проведение переговоров с Федором Емельяненко.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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