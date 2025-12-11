Ислам Махачев: «Усман переедет всех этих пацанов – Моралеса, Пратеса. Камару даст мне самый тяжелый бой»
Махачев считает Усмана лучшим соперником в полусреднем весе.
Ислам Махачев хочет драться с Камару Усманом.
«Я говорил, что с Усманом хочу подраться. Но в медиа почему-то не верят в этот бой.
Камару переедет всех этих пацанов, которые сейчас появились. Тот же Моралес, Пратес. Они непроверенные еще. И я думаю, что Усман даст мне самый тяжелый бой.
Полусредний вес ожил. Мне без разницы, с кем драться. Чувствую, что могу долгое время пояс защищать и комфортно себя чувствовать», – сказал Махачев.
В ноябре Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе.
Ислам Махачев: «Пусть организация обижается, но сейчас все больше непонятных боев. Царукян должен был драться за пояс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости