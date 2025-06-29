Топурия оскорбил и толкнул Пимблетта во время стердауна: «Порву тебе очко, маленькая сучка. Я положу свои яйца на твой лоб»

Илия Топурия устроил перепалку с Пэдди Пимблеттом на UFC 317.

«Посмотри на меня. Я порву тебе очко, ты, маленькая сучка. Положу свои яйца на твой лоб», – сказал чемпион UFC Илия Топурия Пэдди Пимблетту в октагоне после поединка с Чарльзом Оливейрой.

Напомним, Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде на UFC 317.

После боя Илия вызвал на стердаун Пэдди Пимблетта , в ходе которого завязалась словесная перепалка между бойцами. Топурия оскорбил и толкнул англичанина.

Илия Топурия выиграл 17-й бой подряд. Он не проигрывает в UFC и взял второй пояс

Дана Уайт: «Я не знаю, кто, черт возьми, пустил Пимблетта в октагон. Этого не должно было быть»