Александр Шлеменко: «Мераб заслужил реванш с Яном, он будет сильнее в третьем бою»

Шлеменко высказался о третьем бое Ян – Двалишвили.

Александр Шлеменко считает, что Петр Ян и Мераб Двалишвили проведут третий бой.

«Мераб будет сильнее в третьем бою, так как сделает работу над ошибками. Трилогия логична, так как счет 1:1. И Мераб заслужил реванш», – сказал Шлеменко.

Титульный поединок между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

