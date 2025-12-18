Александр Шлеменко: «Мераб заслужил реванш с Яном, он будет сильнее в третьем бою»
Шлеменко высказался о третьем бое Ян – Двалишвили.
Александр Шлеменко считает, что Петр Ян и Мераб Двалишвили проведут третий бой.
«Мераб будет сильнее в третьем бою, так как сделает работу над ошибками. Трилогия логична, так как счет 1:1. И Мераб заслужил реванш», – сказал Шлеменко.
Титульный поединок между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.
Петр Ян: «Мераб думал, что мы друзьями после боя станем?! Он столько всяких гадостей наговорил»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Battle lair MMA
