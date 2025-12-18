Дмитрию Биволу исполнилось 35 лет

Биволу исполнилось 35 лет.

Сегодня, 18 декабря, Дмитрий Бивол празднует день рождения, ему исполнилось 35 лет.

Бивол перенес операцию на спине в начале августа. После этого Артур Бетербиев обвинил его в избегании третьего боя.

В октябре 2024-го Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей. В феврале Дмитрий взял реванш и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Дмитрий Бивол: «Многие считают, что я зазнался. Когда у меня появляются финансы, люди ко мне меняют отношение»