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Арман Царукян: «Топурия никогда не встречался с такими борцами, как я. Отправлю его обратно в топ-15»

Арман Царукян высказался о потенциальном поединке с Илией Топурией.

«Я смотрел первый бой Илии Топурии – он боролся и быстро устал. Он никогда не встречался с такими борцами, как я. Брайс Митчелл повалил его и держал в безумной позиции, а ведь он худший боец дивизиона.

Могу сказать прямо: борьба Топурии находится на низком уровне. Это не WWE. Не терпится всем это доказать. Я отправлю Топурию обратно в топ-15 рейтинга P4P. Этот бой будет для меня легче, чем с Чарльзом Оливейрой», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Напомним, что на UFC 317 Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После турнира он возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Арман Царукян: «Оливейра и не должен был драться за титул. Я могу финишировать Топурию»

Менеджер Царукяна: «Арману нужна одна победа, чтобы стать претендентом. В планах бой с соперником из топ-10»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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легкий вес (MMA)
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