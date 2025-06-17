Джейк Пол: «Я – лучшее, что случалось с боксом со времен Али»

Джейк Пол считает себя лучшим боксером после Мохаммеда Али.

«Мне кажется, что я единственный защищаю честь бокса. Все остальные только пытаются или говорят, что делают что-то для спорта.

Я – лучшее, что случалось с боксом со времен Мохаммеда Али . Это даже не подлежит обсуждению. То, что я сделал, говорит само за себя», – сказал боксер и блогер Джейк Пол.

Пол (11-1) в последний раз дрался в ноябре-2024, когда победил Майка Тайсона единогласным решением судей.

Джейк Пол включил Роналду и Макгрегора в список самых переоцененных спортсменов