Джейк Пол: «Я – лучшее, что случалось с боксом со времен Али»
Джейк Пол считает себя лучшим боксером после Мохаммеда Али.
«Мне кажется, что я единственный защищаю честь бокса. Все остальные только пытаются или говорят, что делают что-то для спорта.
Я – лучшее, что случалось с боксом со времен Мохаммеда Али. Это даже не подлежит обсуждению. То, что я сделал, говорит само за себя», – сказал боксер и блогер Джейк Пол.
Пол (11-1) в последний раз дрался в ноябре-2024, когда победил Майка Тайсона единогласным решением судей.
Джейк Пол включил Роналду и Макгрегора в список самых переоцененных спортсменов
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bleacher Report
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