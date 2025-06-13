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Джейк Пол включил Роналду и Макгрегора в список самых переоцененных спортсменов

Джейк Пол составил список самых переоцененных спортсменов в истории.

Список возглавил бейсболист Бэйб Рут, выступавший в MLB с 1914 по 1935 год. Остальные места достались действующим атлетам.

Топ-10 самых переоцененных спортсменов в истории по версии блогера и боксера Джейка Пола:

1. Бэйб Рут (бейсбол);

2. Тревор Лоуренс (американский футбол);

3. Криштиану Роналду (футбол);

4. Райан Гарсия (бокс);

5. Конор Макгрегор (ММА);

6. Дак Прескотт (американский футбол);

7. Энтони Эдвардс (баскетбол);

8. Сауль Альварес (бокс);

9. Туа Танговаилоа (американский футбол);

10. Энтони Джошуа (бокс).

Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 5-й, Леброн – 6-й (Forbes)

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм betr
logoДжейк Пол
logoКонор Макгрегор
logoРайан Гарсия
logoЭнтони Джошуа
logoСауль Альварес
logoТревор Лоуренс
logoТуа Танговаилоа
logoКриштиану Роналду
logoЭнтони Эдвардс
logoДак Прескотт
logoБэйб Рут
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