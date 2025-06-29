Пантожа – Двалишвили: «Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой». Мераб ответил: «Тоже не хочу этот бой»
Алешандре Пантожа сказал Мерабу Двалишвили, что не хочет с ним драться.
«Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой», – сказал чемпион UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа обладателю пояса легчайшего дивизиона Двалишвили.
Мераб ответил: «Я тоже не хочу с тобой драться».
Напомним, Алешандре Пантожа задушил Кай Кара-Франса в соглавном поединке UFC 317.
«Я положу тебе яйца на лоб!» Топурия эпично забрал еще один пояс UFC и чуть не устроил драку в октагоне
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости