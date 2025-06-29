Пантожа – Двалишвили: «Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой». Мераб ответил: «Тоже не хочу этот бой»

Алешандре Пантожа сказал Мерабу Двалишвили, что не хочет с ним драться.

«Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой», – сказал чемпион UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа обладателю пояса легчайшего дивизиона Двалишвили .

Мераб ответил: «Я тоже не хочу с тобой драться».

Напомним, Алешандре Пантожа задушил Кай Кара-Франса в соглавном поединке UFC 317.

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