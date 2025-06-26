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Кирсти Ковентри: «МОК должен защищать женские соревнования. Создадим рабочую группу, состоящую из экспертов и представителей международных федераций»

Ковентри заявила, что МОК должен защищать женские соревнования.

На Олимпиаде-2024 в Париже победу в боксе одержала представительница Алжира Иман Хелиф. В начале июня издание 3 Wire Sports опубликовало фрагмент медицинского отчета, составленного в марте 2023 года – в нем утверждается, что в организме Хелиф был обнаружен мужской кариотип.

World Boxing объявила, что введет обязательное гендерное тестирование для всех боксеров, и отстранила Хелиф от соревнований до прохождения теста.

«Я думаю, что не только большинство, но и все присутствовавшие, кто смог поделиться с нами своим мнением, поддержали нас в том, что мы должны защищать женские соревнования. Мы собираемся создать рабочую группу, состоящую из экспертов и представителей международных федераций.

Члены комиссии согласились с тем, что МОК должен взять на себя ведущую роль в этом вопросе. И что именно мы должны объединить экспертов и международные федерации и обеспечить достижение консенсуса. Мы понимаем, что они будут отличаться в зависимости от вида спорта», – отметила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри

Тест для выявления пола – новое требование в боксе. Скандальная Иман Хелиф уже отстранена

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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