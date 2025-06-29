Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме
Блогер Джейк Пол выиграл шестой подряд боксерский поединок.
В ночь на 29 июня в Анахайме (США) состоялся вечер бокса, который возглавил поединок между Джейком Полом (12-1) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54-7-1).
Пол победил единогласным решением судей (99-91, 97-93, 98-92).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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