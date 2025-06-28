Уайлдер нокаутировал Тайррелла Херндона в главном событии вечера бокса в Уичито. Это первая победа Деонтея с октября 2022-го
Экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер победил Тайррелла Херндона техническим нокаутом в седьмом раунде в поединке, возглавившем вечер бокса в Уичито (США).
Это первая победа 39-летнего американца с октября 2022-го, когда он победил финского боксера Роберта Хелениуса. Позже было два поражения – Джозефу Паркеру и Чжану Чжилею.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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