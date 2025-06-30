Топурия не считает себя непобедимым: «Совсем наоборот. Чувствую, что меня можно одолеть, и именно поэтому так усердно тренируюсь»

Илия Топурия признался, что не считает себя непобедимым.

«Я не считаю себя непобедимым. Совсем наоборот. Чувствую, что меня можно одолеть, и именно поэтому я так усердно тренируюсь. Работаю до тех пор, пока не пойму, что нет никаких сомнений», – сказал чемпион легкого веса Илия Топурия на пресс-конференции после UFC 317.

Любопытно, что сегодня утром испанская газета Marca посвятила Топурии главную страницу выпуска, подписав ее: «Непобедимый».

Напомним, Топурия победил Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317.

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