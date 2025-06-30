Магомед Анкалаев не подерется с Иржи Прохазкой (ТАСС)
Поединок Анкалаева и Прохазки не состоится.
«Прохазка не будет соперником», – сообщил источник из команды чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева.
Ранее появилась информация, что Прохазка согласился на бой с Анкалаевым.
Магомед Анкалаев: «Алекс снова хочет драться со мной в Рамадан. Мне нужно больше времени. Сначала хочу бой с Ульбергом»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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