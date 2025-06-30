Магомед Анкалаев не подерется с Иржи Прохазкой (ТАСС)

Поединок Анкалаева и Прохазки не состоится.

«Прохазка не будет соперником», – сообщил источник из команды чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева .

Ранее появилась информация , что Прохазка согласился на бой с Анкалаевым.

Магомед Анкалаев: «Алекс снова хочет драться со мной в Рамадан. Мне нужно больше времени. Сначала хочу бой с Ульбергом»

Анкалаев сообщил, что реванш с Перейрой состоится в октябре: «Закончу карьеру этого парня. Никакой пощады»