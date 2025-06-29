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Магомед Анкалаев: «Алекс снова хочет драться со мной в Рамадан. Мне нужно больше времени. Сначала хочу бой с Ульбергом»

Магомед Анкалаев хочет бой с Карлосом Ульбергом перед Перейрой.

«Срочные новости. Алекс снова хочет драться со мной в Рамадан. Мне нужно больше времени, а другому клоуну стоит подготовиться. Сначала хочу подраться с Ульбергом, он опаснее всех», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.

Ранее Алекс Перейра подтвердил, что намерен провести бой против Анкалаева осенью.

Анкалаев сообщил, что реванш с Перейрой состоится в октябре: «Закончу карьеру этого парня. Никакой пощады»

Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «У него есть дела в полутяжелом весе. Анкалаев не получает должного уважения»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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Карлос Ульберг
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