Магомед Анкалаев: «Алекс снова хочет драться со мной в Рамадан. Мне нужно больше времени. Сначала хочу бой с Ульбергом»

Магомед Анкалаев хочет бой с Карлосом Ульбергом перед Перейрой.

«Срочные новости. Алекс снова хочет драться со мной в Рамадан. Мне нужно больше времени, а другому клоуну стоит подготовиться. Сначала хочу подраться с Ульбергом, он опаснее всех», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

Ранее Алекс Перейра подтвердил, что намерен провести бой против Анкалаева осенью.

Анкалаев сообщил, что реванш с Перейрой состоится в октябре: «Закончу карьеру этого парня. Никакой пощады»

Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «У него есть дела в полутяжелом весе. Анкалаев не получает должного уважения»