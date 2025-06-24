Иржи Прохазка дал предварительное согласие на бой Магомедом Анкалаевым.

«Иржи готов и может стать следующим соперником. Мы согласились на этот бой», – сказал представитель команды бойца UFC Иржи Прохазки.

Магомед Анкалаев выиграл пояс в марте, победив Алекса Перейру единогласным решением судей. Ранее Перейра и Прохазка отказались драться с Анкалаевым в июле.

Прохазка – об Анкалаеве: «Мне все равно, пишет это он или его менеджер. Он сам себя унизил этими глупостями»