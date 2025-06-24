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Иржи Прохазка получил диплом: «Миссия выполнена. Теперь можно думать о следующем шаге»

Иржи Прохазка завершил обучение в университете.

Прохазка закончил университет имени Масарика в городе Брно по программе «Безопасность и стратегические исследования».

«Миссия выполнена. Шаг за шагом пройти дорогу тысячу миль. Теперь можно думать о следующем шаге», – написал боец UFC Иржи Прохазка.

Прохазка (31-5-1) в последний раз дрался в январе, когда победил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде.

Прохазка отказался от боя на UFC 317 из-за экзаменов в университете

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Иржи Прохазки
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