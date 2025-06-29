Пимблетт – о Топурии: «Я поставлю эту маленькую сучку на место. Назначьте бой!»

Пэдди Пимблетт потребовал бой с Илией Топурией.

«Илия сказал в клетке, что засабмитит меня. Он он не сделает этого. И сам это понимает. Я поставлю эту маленькую сучку на место. Назначьте бой!» – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт .

Топурия вызвал Пимблетта на стердаун после UFC 317, в ходе которого пообещал досрочно победить Пэдди.

Топурия оскорбил и толкнул Пимблетта во время стердауна: «Порву тебе очко, маленькая сучка. Я положу свои яйца на твой лоб»

«Я положу тебе яйца на лоб!» Топурия эпично забрал еще один пояс UFC и чуть не устроил драку в октагоне