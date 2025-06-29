Махачев – о поединке Вана и Ройвала: «Что за бой! Безумные мухачи!»
Ислам Махачев впечатлен поединком Вана и Ройвала на UFC 317.
«Что за бой! Безумные мухачи!» – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей в поединке на UFC 317.
UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом, Дариуш победил Мойкано
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
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