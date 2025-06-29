Джошуа Ван: «Победитель титульного боя должен встретиться со мной»
Джошуа Ван попросил Дану Уайта о титульном поединке.
«Победитель титульного боя должен встретиться со мной. Дана Уайт, если ты дашь мне шанс встретиться с ними лицом к лицу, то я здесь», – заявил боец UFC Джошуа Ван после победы над первым номером наилегчайшего веса Брендоном Ройвалом на UFC 317.
Напомним, в титульном поединке наилегчайшего дивизиона подерутся Алешандре Пантожа и Кай Кара-Франс.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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