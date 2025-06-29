Джошуа Ван: «Победитель титульного боя должен встретиться со мной»

Джошуа Ван попросил Дану Уайта о титульном поединке.

«Победитель титульного боя должен встретиться со мной. Дана Уайт , если ты дашь мне шанс встретиться с ними лицом к лицу, то я здесь», – заявил боец UFC Джошуа Ван после победы над первым номером наилегчайшего веса Брендоном Ройвалом на UFC 317.

Напомним, в титульном поединке наилегчайшего дивизиона подерутся Алешандре Пантожа и Кай Кара-Франс.

Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом

Сехудо – о поединке Вана и Ройвала: «Бой года. Джошуа выглядит как лучший боец наилегчайшего веса UFC»