Брэди хочет драться с Усманом: «Гэрри может пойти ## ###»

Шон Брэди передумал драться с Иэном Гэрри.

«Я просил бой с Иэном Гэрри в течение нескольких месяцев, но теперь я такой: «К черту его, я буду драться против Камару Усмана ». Он бывший чемпион. Я бы предпочел его. Иэн может пойти ## ### [к черту]», – заявил боец UFC Шон Брэди .

Напомним, экс-чемпион UFC Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.

Хоакин Бакли: «Чувствую себя униженным после поражения Усману»

Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»