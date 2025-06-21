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Брэди хочет драться с Усманом: «Гэрри может пойти ## ###»

Шон Брэди передумал драться с Иэном Гэрри.

«Я просил бой с Иэном Гэрри в течение нескольких месяцев, но теперь я такой: «К черту его, я буду драться против Камару Усмана». Он бывший чемпион. Я бы предпочел его. Иэн может пойти ## ### [к черту]», – заявил боец UFC Шон Брэди.

Напомним, экс-чемпион UFC Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.

Хоакин Бакли: «Чувствую себя униженным после поражения Усману»

Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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