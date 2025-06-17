Белал Мухаммад: «Хотел, чтобы Усман вызвал меня. Он один из кандидатов на пояс, но я первый в очереди»

Белал Мухаммад разочаровался в Камару Усмане.

«Я разочарован. Хотел, чтобы он взял микрофон и вызвал меня. В этом бое есть смысл. Он один из кандидатов на пояс, но я первый в очереди. Я по-прежнему на вершине», – сказал боец UFC Белал Мухаммад.

Бывший чемпион UFC Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69. Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене в главном событии UFC 315 и потерял пояс.

Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»