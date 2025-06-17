  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Белал Мухаммад: «Хотел, чтобы Усман вызвал меня. Он один из кандидатов на пояс, но я первый в очереди»
4

Белал Мухаммад: «Хотел, чтобы Усман вызвал меня. Он один из кандидатов на пояс, но я первый в очереди»

Белал Мухаммад разочаровался в Камару Усмане.

«Я разочарован. Хотел, чтобы он взял микрофон и вызвал меня. В этом бое есть смысл. Он один из кандидатов на пояс, но я первый в очереди. Я по-прежнему на вершине», – сказал боец UFC Белал Мухаммад.

Бывший чемпион UFC Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69. Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене в главном событии UFC 315 и потерял пояс.

Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
logoUFC
logoMMA
logoКамару Усман
logoБелал Мухаммад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Али Абдель-Азиз: «Камару Усман – настоящий черный бриллиант»
4вчера, 08:45
Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»
315 июня, 13:29
Белал хочет бой с Усманом: «Ты не сможешь меня так валять весь поединок... Скорее будет похоже на пятый раунд вашего боя с Бакли»
215 июня, 13:15
Главные новости
Джейк Пол: «Я – лучшее, что случалось с боксом со времен Али»
19 минут назад
UFC Fight Night в Баку: Хилл – Раунтри, Физиев – Бахамондес и другие бои
2сегодня, 08:19
Александр Усик: «Бокс – это «Роллс Ройс», а кулачные бои – что-то типа «Фиата»
4сегодня, 07:46
Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще три боя»
1сегодня, 07:17
Шон О’Мэлли: «Перед боем посмотрел фильм об Усаме бен Ладене, почувствовал себя настоящим американцем»
2сегодня, 07:04
Сехудо уверен, что Махачев и Маддалена подерутся осенью: «Скорее всего, это будет 20 октября. Только не знаю, где пройдет бой»
3вчера, 18:43
Умар считает невозможным переход Махачева в средний вес: «Он не весит столько. В тренировочном лагере он максимум набирает 86 кг»
7вчера, 16:58
Вахитов – о поражении Верховену: «Травмы не дали полностью раскрыться. Психологически был очень хорошо готов»
вчера, 16:08
Арман Царукян: «Я буду запасным на UFC 317»
15вчера, 13:56
Жозе Альдо исключен из ростера UFC
3вчера, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
1вчера, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49