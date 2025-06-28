Оливейра – о своем преимуществе перед Топурией: «Дело не в размерах, а в голоде»
Оливейра считает, что его габариты не имеют значения в бою с Топурией.
«Мое преимущество в габаритах? Дело не в размерах, а в голоде. Важно то, насколько я готов к этому бою», – объяснил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Рост Илии Топурии – 173 см, Оливейры – 178 см.
Поединок состоится в ночь на 29 июня и возглавит UFC 317.
UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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