Оливейра – о своем преимуществе перед Топурией: «Дело не в размерах, а в голоде»

Оливейра считает, что его габариты не имеют значения в бою с Топурией.

«Мое преимущество в габаритах? Дело не в размерах, а в голоде. Важно то, насколько я готов к этому бою», – объяснил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Рост Илии Топурии – 173 см, Оливейры – 178 см.

Поединок состоится в ночь на 29 июня и возглавит UFC 317.

UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск

Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом