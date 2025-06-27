Топурия – Оливейре на стердауне: «Ты знаешь, что я побью тебя. Прости»
Илия Топурия обратился к Чарльзу Оливейре во время стердауна.
«Я уважаю тебя. Я только хочу показать, что я лучший. Ты знаешь, что я побью тебя. Прости», – сказал боец UFC Илия Топурия.
В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317, который состоится в Лас-Вегасе.
Топурия обещает вырубить Оливейру уже в первом раунде. Сказочник?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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