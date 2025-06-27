Топурия – Оливейре на стердауне: «Ты знаешь, что я побью тебя. Прости»

Илия Топурия обратился к Чарльзу Оливейре во время стердауна.

«Я уважаю тебя. Я только хочу показать, что я лучший. Ты знаешь, что я побью тебя. Прости», – сказал боец UFC Илия Топурия .

В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317, который состоится в Лас-Вегасе.

Топурия обещает вырубить Оливейру уже в первом раунде. Сказочник?