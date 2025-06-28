Канело – о потенциальном поединке с Топурией: «Никогда не видел его полный бой»

Сауль Альварес признался, что не видел ни одного полного боя Илии Топурии.

«Никогда не видел его полный бой. Но я действительно очень люблю и уважаю этого парня.

Мне всегда нравился Дана Уайт. И я уважаю всех бойцов UFC... Вместе мы можем сделать большие вещи», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес на пресс-конференции в Лас-Вегасе, посвященной бою с Теренсом Кроуфордом 13 сентября.

Топурия – на взвешивании перед UFC 317: «Завтра вы увидите одно из величайших выступлений всех времен»

UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск