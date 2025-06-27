Ренато Мойкано: «Раньше я мог позволить себе проиграть, потому что мне платили чертовым биткоином»

Ренато Мойкано пообщался с журналистом перед боем с Бенеилом Дариушем.

«Я проигрывал только лучшим. А Дариуш ни хрена не лучший. Ты что, сравниваешь Дариуша с Махачевым? Лучше вообще ничего не говори, брат. Это время Мойкано.

Раньше я мог позволить себе проиграть. Знаешь почему? Потому что мне платили чертовым биткоином. Но теперь мне начали платить в долларах, так что я должен выиграть», – сказал боец UFC Ренато Мойкано.

Мойкано подерется с Бенеилом Дариушем на UFC 317 в ночь на 29 июня.

Ренато Мойкано: «Царукян должен был драться за титул с Топурией»