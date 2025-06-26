Джейк Пол: «WBA и WBC планируют включить меня в рейтинги. Моя цель – стать чемпионом»
Джейк Пол сообщил, что может войти в рейтинги организаций WBC и WBA.
В ночь на 29 июня Пол проведет поединок против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Бой возглавит вечер бокса в Анахайме.
«Моя цель – стать чемпионом мира. WBA и WBC планируют включить меня в рейтинги – для этого я должен хорошо показать себя в следующем поединке. Мне нужно попасть в топ-15, чтобы получить возможность драться за пояс.
Чавес-младший – выдающийся соперник, бывший чемпион. Для меня это отличная проверка. 10 раундов, которые помогут подготовиться к титульному бою», – сказал блогер и боксер Джейк Пол.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Sun
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