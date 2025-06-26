Алексей Папин проведет бой с Мильжаном Ровчаниным 19 июля
Алексей Папин проведет бой с Мильжаном Ровчаниным 19 июля.
Поединок в супертяжелом весе между Папиным и Ровчаниным состоится в Москве в «Международном центре бокса».
Папин (18-1) последний официальный бой провел в августе прошлого года, когда победил Феликса Валеру техническим нокаутом в пятом раунде.
Ровчанин (29-4) в апреле победил Ласло Иваньи нокаутом в первом раунде.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Федерация бокса России
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