Алексей Папин проведет бой с Мильжаном Ровчаниным 19 июля.

Поединок в супертяжелом весе между Папиным и Ровчаниным состоится в Москве в «Международном центре бокса».

Папин (18-1) последний официальный бой провел в августе прошлого года, когда победил Феликса Валеру техническим нокаутом в пятом раунде.

Ровчанин (29-4) в апреле победил Ласло Иваньи нокаутом в первом раунде.

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