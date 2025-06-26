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Алексей Папин проведет бой с Мильжаном Ровчаниным 19 июля

Алексей Папин проведет бой с Мильжаном Ровчаниным 19 июля.

Поединок в супертяжелом весе между Папиным и Ровчаниным состоится в Москве в «Международном центре бокса».

Папин (18-1) последний официальный бой провел в августе прошлого года, когда победил Феликса Валеру техническим нокаутом в пятом раунде.

Ровчанин (29-4) в апреле победил Ласло Иваньи нокаутом в первом раунде.

Удары по голове в футболе и хоккее не менее опасны для мозга, чем в боях

Папин – о трилогии Бивола и Бетербиева: «Не вижу смысла. Дима уверенно победил, дальше ничего не поменяется»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Федерация бокса России
Алексей Папин
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