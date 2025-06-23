Хабиб – об уходе Джонса из UFC: «Мы даже не были друзьями, но он лучший, кто когда-либо был в промоушене»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Джона Джонса из UFC.
«Мои поздравления, легенда. Мы даже не были друзьями, но ты лучший, кто когда-либо был в UFC. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру. Тебе больше нечего доказывать в этом спорте», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Джонс или Федор – кто величайший боец в истории
Уайт – о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости