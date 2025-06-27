Ислам Махачев: «Если Царукян успешно сделает вес, то следующим претендентом должен быть он»
Ислам Махачев считает, что Царукян должен стать следующим претендентом на титул.
«Если Царукян успешно сделает вес и покажет людям, что он на это способен, то следующим претендентом должен быть Арман», – сказал боец UFC Ислам Махачев.
В ночь на 29 июня Илия Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317 в Лас-Вегасе.
Арман Царукян должен был подраться с Махачевым в январе-2025, но выбыл за день до боя из-за травмы спины.
Илия Топурия: «Гейджи заслуживает драться за титул следующим»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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