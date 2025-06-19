Бакли ответил Адесанье: «Займись делом, африканец, или китаец, или откуда ты там, сучка»

Хоакин Бакли ответил Исраэлю Адесанье.

«Ненавидь фермера, который отобрал у тебя пояс, а не меня. Займись делом, африканец, или китаец, или откуда ты там, сучка», – написал боец UFC Хоакин Бакли.

Исраэль Адесанья ранее признался , что его раздражает Хоакин Бакли.

До поражения Камару Усману Бакли шел на серии из шести побед.

Хоакин Бакли: «Чувствую себя униженным после поражения Усману»