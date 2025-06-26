Вячеслав Борщев: «В Америке не хватает всего, что связано с рыбьей икрой»

Вячеслав Борщев рассказал, чего ему не хватает в США.

– Чего из России тебе не хватает в Калифорнии?

– Все, что связано с рыбьей икрой. Щучью икру очень сложно найти. У меня бабушка лепила лепешки из икры речной рыбы. Я же не просто из России – я волжанин, с Поволжья. Просто берешь икру, смешиваешь с тестом и лепешки делаешь. Типа котлеток. Этого очень не хватает.

Ну, и горчичного масла. Опять же, я волгоградец. Многие не знают, но в Волгограде едят горчичное масло. Этого тоже не хватает, – сказал боец легкого веса UFC Вячеслав Борщев .

В ночь 29 июня Борщев проведет бой против Терренса Маккинни. Поединок состоится в карде турнира UFC 317.

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