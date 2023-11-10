Легковес UFC Борщев пошутил о жизни в США: «Мне вообще жопа! Я же русский, белый и не гей»
Вячеслав Борщев пошутил об отношении к россиянам в США.
«Чувствую ли я давление в США? Я же русский! Мне вообще жопа! Я худой, русский, я не гей… У меня вообще засада! Я уже отменен. Все собрал, все самое «худшее». Еще и белый! Ну что ты будешь делать.
Часто шучу со своими друзьями-афроамериканцами, говорю: «Я же русский. Значит, не считаюсь за белого». Тем более меня постоянно отменяет западная культура. И они смеются, говорят «наш», – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев.
Напомним, Вячеслав Борщев в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295 подерется Назимом Садыховым.
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Сидите на «русском» сайте и судя по знанию колхозов и сортиров уличных просто пораньше туда свинтили?