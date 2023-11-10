Легковес UFC Борщев пошутил о жизни в США: «Мне вообще жопа! Я же русский, белый и не гей»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Вячеслав Борщев UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Борщев пошутил об отношении к россиянам в США.

«Чувствую ли я давление в США? Я же русский! Мне вообще жопа! Я худой, русский, я не гей… У меня вообще засада! Я уже отменен. Все собрал, все самое «худшее». Еще и белый! Ну что ты будешь делать.

Часто шучу со своими друзьями-афроамериканцами, говорю: «Я же русский. Значит, не считаюсь за белого». Тем более меня постоянно отменяет западная культура. И они смеются, говорят «наш», – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев.

Напомним, Вячеслав Борщев в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295 подерется Назимом Садыховым.

Легковес UFC Борщев объяснил, почему не выходит на бои с флагом: «Я дерусь за деньги, а не за Россию»

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14 комментариев

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HK Traktor
Ответ Qwarrz Qaqa
Фига вы русские претесь туда тогда табором? Жили бы у себя в колхозах и в сортиры на улице.)))
А вы кто такой будете?
Сидите на «русском» сайте и судя по знанию колхозов и сортиров уличных просто пораньше туда свинтили?
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Мага осторожный
Юмор так себе у него
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Андрей Махалов
Намана, все по пунктам
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Fizkultprivet
Ответ HK Traktor
А вы кто такой будете? Сидите на «русском» сайте и судя по знанию колхозов и сортиров уличных просто пораньше туда свинтили?
На троллей не надо реагировать.
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Мага осторожный
Ответ HK Traktor
А вы кто такой будете? Сидите на «русском» сайте и судя по знанию колхозов и сортиров уличных просто пораньше туда свинтили?
это Борат
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Qwarrz Qaqa
Ответ HK Traktor
А вы кто такой будете? Сидите на «русском» сайте и судя по знанию колхозов и сортиров уличных просто пораньше туда свинтили?
На русском сайте,ещё скажи в русском интернете. Просто владея такой огромной страной с такими богатствами живёте в полной .опе.
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Qwarrz Qaqa
Ответ Мага осторожный
это Борат
Брат,Я не Борат. Клянусь соседским поросенком. То есть тобой..
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Всеволод Бобров
Ответ Qwarrz Qaqa
Фига вы русские претесь туда тогда табором? Жили бы у себя в колхозах и в сортиры на улице.)))
лол, щас бы мамбету говорить о колхозах и сортирах на улице. Давно из аула выползо чудовище?)
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