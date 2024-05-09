Вячеслав Борщев: «Сделаю паспорт США, чтобы у детей было два варианта»

Теги UFC MMA Вячеслав Борщев Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Борщев заявил, что планирует получить американское гражданство.

«У меня есть грин-карта – через четыре года могу смело подавать [документы на гражданство]. Пока не знаю точно. Наверное, сделаю [паспорт], чтобы у детей было два варианта.

А то мой сын – американец. Дочь – россиянка. Ни туда, ни сюда», – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев.

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4 комментария
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Это было смело © Тинькофф
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По конспектами патриота Кучеры)
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Простой русский парень с Волгограда,пожил в Америке и понял насколько она бесперспективна и загнивает.....
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простой русский патриот. Топит за Солнцеликого, но сам жить и воспитывать детей предпочитает в США. Классика)
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