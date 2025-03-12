Брайан Ортега пожертвовал волосы больным раком детям
Брайан Ортега пожертвовал волосы больным раком детям.
«Я состриг хвост! Спасибо руководителям организации Wigs for Kids за то, что связались со мной. В этих волосах очень много боевого духа. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какой ребенок получит их, чтобы продолжить свою битву», – написал полулегковес UFC в социальных сетях.
Ортега уже передавал волосы на благотворительность в 2020 году, побрившись налысо перед поединком с Корейским Зомби.
Боец UFC разделась и состригла волосы, чтобы уложиться в вес. Сработало!
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Брайана Ортеги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости