Брайан Ортега пожертвовал волосы больным раком детям.

«Я состриг хвост! Спасибо руководителям организации Wigs for Kids за то, что связались со мной. В этих волосах очень много боевого духа. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какой ребенок получит их, чтобы продолжить свою битву», – написал полулегковес UFC в социальных сетях.

Ортега уже передавал волосы на благотворительность в 2020 году, побрившись налысо перед поединком с Корейским Зомби .

Боец UFC разделась и состригла волосы, чтобы уложиться в вес. Сработало!

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