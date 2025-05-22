UFC проведет турнир в Шанхае впервые с 2017 года

UFC объявил о возвращении в Шанхай.

23 августа в Шанхае состоится UFC Fight Night 259. Это будет первый турнир UFC в Шанхае с 2017 года.

Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между китайцем Жангом Миньянгом и бразильцем Джонни Уокером .

Уокер (21-9) в последний раз дрался в июне прошлого года, когда проиграл Волкану Оздемиру нокаутом в первом раунде.

Уокер снялся с боя против Мурзаканова. Его заменит Рибейро