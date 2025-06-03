Том Аспиналл: «Ган, Волков, Алмейда, Льюис, Леснар, хочу драться со всеми подряд»
Том Аспиналл рассказал, с кем готов подраться.
«Я видел, что меня сравнивали с Майклом Чендлером, который ждал Конора Макгрегора. Я не жду одного боя, не пытаюсь драться с одним парнем. Я хочу драться со всеми подряд. Стараюсь быть тем человеком в тяжелом весе, который может победить любого. Неважно, кто это будет. Ган, реванш с Волковым, Алмейда, Льюис, Леснар, мне все равно.
Давайте больше не будем говорить о Джонсе… Я активный боец ростера. Планирую кое с кем подраться, анонс уже скоро», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.
Ранее Джон Джонс заявил, что договорился с Аспиналлом подождать заявления UFC.
Том Аспиналл: «Хочу стать первым, кто пожелает Джонсу всего наилучшего после ухода из спорта»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
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