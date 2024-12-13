Александр Волков: «Если будет предложение, то готов провести реванш с Ганом»
Александр Волков сообщил, что готов провести реванш с Сирилом Ганом.
«Если будет предложение, то готов провести реванш. Пока что никаких предложений не было», – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков.
Поединок между Волковым и Сирилом Ганом состоялся в декабре прошлого года – россиянин проиграл раздельным решением судей. К бою Волков подходил на серии из четырех побед.
Ранее Волков заявил, что планирует вернуться в октагон осенью.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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