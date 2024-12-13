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Волков обратился к фанатам после проигрыша Гану: «Я победил, буду побеждать и развиваться дальше»

Александр Волков считает, что победил в бою с Сирилом Ганом.

«Так здорово, что в 36 лет спустя почти пять десятков профессиональных боев и без малого 30 лет в спорте все еще ощущаю себя молодым и перспективным!

Мало того ощущать, но еще слышать это от большинства людей, которых я встречаю.

Надо сказать, что мое окружение, семья, тренеры и друзья помогают мне развиваться.

Я победил! Буду побеждать и развиваться дальше! Спасибо всем, кто рядом!» − написал в соцсетях тяжеловес UFC Александр Волков, проигравший Сирилу Гану раздельным решением на UFC 310.

Александр Волков пробил в пресс солисту Slaughter to Prevail Алексу Терриблу

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Александра Волкова
logoСирил Ган
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тяжелый вес (MMA)
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