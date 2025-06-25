Ислам Махачев опубликовал совместное фото с Тедди Ринером.

Снимком бывший чемпион UFC в легком весе поделился в социальных сетях.

Ринер – дзюдоист, выступающий в категории свыше 100 кг. На его счету три личных олимпийских золота (2012, 2016, 2024) и два командных (2020, 2024). Также на его счету две бронзовые награды (2008, 2020).

Махачев в мае оставил пояс UFC. В следующем поединке он подерется с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем – бой может состояться 20 октября.

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В команде Маддалены сообщили, что поединок с Махачев планируется провести в США